Bayern Monaco | Salihamidzic | «Mercato? Non posso escludere che…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Hasan, direttore sportivo del, ha parlato in vista della finesta diinvernale Hasan, direttore sportivo del, ha parlato diin un’intervista concessa alla BILD. ACQUISTI A GENNAIO – «Come sapete non sono un grande fan della finestra invernale. Durante la pausa per il Mondiale però sono successe molte cose, quindi nonniente. Nessuna soluzione rapida però, nemmeno per il portiere». LUCAS HERNANDEZ – «Abbiamo avuto dei contatti molto positivi con l’entourage di Lucas, porta i geni del, vive appieno questo club. Per me il suo futuro è senza dubbio qui a». PAVARD – «Abbiamo grandi ...