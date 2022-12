Alessia Marcuzzi mostra le gambe storte | “Faccio una cosa che non ho mai fatto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E’ un messaggio importante quello diche in un videole. L’ha pubblicato sul suo profilo social, sono immagini registrate mentreera sul palco con Katia Follesa e Claudia Gerini. L’intenzione della conduttrice è quella di dire che anche un difetto può diventare un punto di forza. Non parla di bullismo vero perché laammette che anche se l’hanno sempre presa in giro per le suenon ha mai sofferto davvero per quello che si sentiva dire. Di certo è un difetto che l’ha resa per lungo tempo insicura. Voleva indossare solo pantaloni o vestiti lunghi che le coprivano le. Oggi per la prima volta ...