Today.it

...the effects of financial speculation that took the value of bitcoin (along with other... Digital Manufactoring, all'acceleratore per startup di CDP Venture Capital Con una dotazione ......Enabler che sviluppa soluzioni di Metaverso per accompagnare le aziende nella loro... Daremo ilad attività legate alla formazione, alla consulenza e agli eventi anche per sviluppare nuove ... Al via il Virtual Open Week Unimarconi: dal 9 al 13 Gennaio l’Università presenta corsi di laurea e servizi L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sviluppo della smart city che la nuova business unit del Gruppo sta realizzando con Tim Urban Genius ...