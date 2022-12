Traffico Roma del 20-12-2022 ore 09 | 00

(Di martedì 20 dicembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaDailyNews

... che ha il pregio di ridurre le chiusure aldi importanti vie di collegamento , a partire ... Dopodiché, attraversato il Lungarno dopo via, i corridori, giunti a Porta a Mare, si ...- Si è conclusa nei giorni scorsi, a, nella cornice del Centro Logistico della Guardia di Finanza di Villa Spada, la quarta edizione ... Spagna e Regno Unito, al fine di combattere il... Traffico Roma del 20-12-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews in direzione Roma, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Formia e Fondi per un inconveniente tecnico a un treno, è in graduale rirpesa dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato ...Una giornata di fuoco, funestata dall'enorme ritardo del treno, dal traffico di Roma e consacrata alla promozione no-stop del film Le otto montagne, ispirato al best seller Premio Strega di ...