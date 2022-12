Supermercati | risparmia da oggi evitando le 5 trappole nelle quali cascano tutti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 dicembre 2022) Renato Zero cantava che si può subire il fascino del sacro persino tra i banchi di un supermercato. Sicuramente è un’affermazione un po’ forte, eppure sono proprio gli esperti del mondo della comunicazione e del marketing che sottolineano come entrare in un supermercato significhi entrare un po’ in un non luogo. Parliamo infatti dei famosi non-lieu, dove un po’ ci si sente spaesati e straniti ed un po’ è un piacere ritrovarsi. In sostanza il senso di spaesamento ma anche il senso di forte accoglienza che i maghi del marketing riescono a trasmettere attraverso l’organizzazione del supermercato aiuta proprio il supermercato a vendere molto di più ma purtroppo costringe anche il cliente ad acquistare tanta merce inutile.commerciali del supermercato (I Love Trading)In realtà è un’esperienza che nella vita concreta di un individuo capita spessissimo. Letteralmente ...