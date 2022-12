Spinone al Lago | malore in auto prima dello schianto | muore un uomo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 dicembre 2022)al. Ha perso il controllo della proprioa causa di undi schiantarsi a lato della carreggiata. Undi 78 anni ha perso la vita in questo modo nella mattinata di martedì (20 dicembre) aal, lungo la Statale 42 del Tonale e della Mendola. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri del comando di Clusone, ma secondo le prime informazioni fornite ai militari dal personale medico intervenuto sul posto a bordo di due ambulanze, oltre che dell’elisoccorso, ci sarebbero pochi dubbi. Mancavano pochi minuti quando l’mobilista, di cui ancora non si conoscono le generalità, nei pressi della rotatoria di via Nazionale è stato colpito da un infarto ed è finito fuori strada perdendo la vita. Non ...