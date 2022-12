Ora annullare l’eliminazione dei messaggi WhatsApp è possibile | in quali casi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) In queste ore è stata annunciata la possibilità dideinelle chat singole e di gruppo. Sarà davvero capitato a tutti di cancellare una nota per sbaglio e adesso èritornare sui propri passi, almeno in un caso specifico. Elimina per me e per tutti Gli utenti possono fare ricorso da tempo aldeiper se stessi o per tutti: nel primo caso, il contenuto verrà cancellato solo nella propria chat. Al contrario, la nota individuata scomparirà del tutto e per ogni interlocutore nel secondo caso. Sfido qualsiasi lettore a non aver sperimentato il seguente episodio fino a questo momento: a volte, per sbaglio, si è proceduto alla cancellazione di un ...