OnePlus 11 5G è ufficiale | l’account indiano svela la data di lancio

(Di martedì 20 dicembre 2022)Twitterdiha da poco annunciato quando ci sarà il debutto della nuova ammiraglia di punta del produttore cinese nel mercato. Il device next-gen, infatti, dovrebbe togliere i veli il prossimo 7 febbraio 2023 in concomitanza con ildei nuovi e bellissimi auricolari TWS Buds Pro 2., dunque, il11 5G, successore del10 Pro 5G presentato all’inizio del 2022. Lo smartphone di punta, che avrà il nome diCloud 11, sarà lanciato in India all’evento che avrà luogo a Nuova Dehli. Il nuovo11 5G, che la società di Pete Lau ha rivelato in diversi video teaser alcuni giorni fa, sarà senza ombra di dubbio un device molto potente, dotato di un ...

Telefonino.net

Al momento non esiste una dataper l'annuncio. Tuttavia, il produttore ha indicato che ... lo stesso del11. L'insider afferma anche che la serie GT Neo 5 porterà un sensore ...11 5G eBuds Pro 2 Non si hanno molte informazioni in seno al nuovo flaghship dima di fatto quella che è l'immagine teaser ci permette di avere una visione di ... OnePlus 11 5G: UFFICIALE, ecco quando verrà annunciato In queste ore è trapelato online il design ufficiale del primo Lenovo ThinkPhone grazie a dei render; la domanda, tuttavia, sorge spontanea: dove lo abbiamo già vistoOnePlus si è sempre contraddistinta in questi anni per il lancio di prodotti di estrema qualità soprattutto nel campo smartphone, anche se non mancano auricolari wireless di ultima generazione che pos ...