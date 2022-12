Natale 2022 a Fondi tra film | presepi e concerti Tutti gli appuntamenti in programma

Sebbene i due abbiano dichiarato di non aver bisogno di cambiare i loro piani per il, sembra che siano intenzionati a fare grandi passi per il nuovo anno: comprare una casa e abbandonare per ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo In occasione delLaura Altamura, scrittrice e poetessa dalle doti raffinate e dall'incrollabile capacità evolutiva, si cimenta in una collana di fiabe per bambini che ha intitolato " Fiabelle di Luce ", ...Quello che ha il sapore di un bellissimo regalo di Natale, in un momento storico particolarmente difficile, è frutto di una scelta aziendale che conferma l’atteggiamento di grande attenzione e cura ne ...Al Teatro Bolivar in concerto la Tribunal Mist Jazz Band con ‘Natale in Swing’. Nel quartiere di Materdei il Natale si tinge di musica. Giovedì 22 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro Bolivar (Via Bart ...