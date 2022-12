Lungo termine - Athlon lancia sul web un simulatore di Tco

(Di martedì 20 dicembre 2022) Farsi un'idea preventiva del total cost of ownership di uno o più veicoli è fondamentale per chi gestisce una flotta: per rendere più facile questo compito,Italy ha messo a punto e reso disponibile un Tco simulator che consente di studiare anticipatamente le proprie mosse. All'indirizzo internet tco..com il tool permette di simulare il costo totale di possesso contemporaneamente di un massimo di cinque veicoli, tenendo conto di parametri come tipologia di alimentazione, costi di acquisizione, durata del contratto, chilometraggio, tassazione e altre spese. Le voci variabili da inserire riguardano i valori aggiornati dei prezzi dei carburanti e del costo delle ricariche per elettriche e ibride plug-in (differenziato percentualmente per ricariche domestiche, colonnine pubbliche e aziendali). Lo strumento fornisce anche dati sui fringe benefit ...

