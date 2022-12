Lazio | l'ex Kozak esalta Scaloni | 'Si preoccupava di dare l'esempio Quando parlava lui lo ascoltavamo tutti'

Calciomercato.com

Le parole di Libor, ex attaccante della, sull'allenatore dell'Argentina Lionel Scaloni. I dettagli Liborha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L'ex attaccante dellasi è espresso su Lionel Scaloni, ...Commenta per primo Laè lo specchio del paese. In Italia si investe poco sui giovani (non solo nello sport, ndr), e ... Soloe Keita hanno prodotto introiti significativi. Ricominciare ad ... Lazio, l'ex Kozak esalta Scaloni: 'Si preoccupava dare l'esempio ... Le parole di Libor Kozak, ex attaccante della Lazio, sull’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni. I dettagli Libor Kozak ha parlato Sport.ceskatelevize.cz. L’ex attaccante della Lazio si è espresso ...Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato dal Festival del calcio italiano della prima sfida dell’anno contro la Lazio di Sarri Presente al Festival del Calcio Italiano, il tecnico del Lecce, Marco ...