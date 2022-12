L' acquacoltura norvegese si conferma ai primi posti dell' Indice Coller FAIRR

Adnkronos

Secondo la legislazione, l'allevamento del salmone deve rispettare gli ecosistemi locali. Ogni impianto diè gestito in modo sostenibile e garantisce uno spazio adeguato al ...Il governovuole innalzare al 40% la tassa sul canone per l'ai produttori ittici (trote e salmoni) a partire dal primo gennaio 2023, per lo sfruttamento delle risorse naturali comuni. E ... L’acquacoltura norvegese punta su sostenibilità e qualità Maurizio Landini concluderà la manifestazione che si terrà a Roma, in piazza Madonna di Loreto, a partire dalle ore 10 A Perugia, in piazza Italia, alle ore 11, interverrà il segretario generale della ...Il salmone norvegese è rinomato per la sua salubrità ed è considerato un ingrediente sano per una dieta equilibrata poiché ricco di proteine nobili, vitamine A, D e B12, antiossidanti e Omega-3.