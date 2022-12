Jasmine Carrisi ferita da persone che non la conoscono

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 dicembre 2022) E’ dopo l’intervista cheha rilasciato parlando dell’attenzione mediatica che subiva bambina creandole dei problemi a scuola che oggi è ospite a Storie Italiane. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non ne aveva mai parlato, lo fa adesso che è cresciuta, che riesce a tirare fuori i momenti difficili. C’è stato un periodo in cuiodiava tutto. “Io non ho mai ricevuto bullismo diretto ma faceva molto male l’idea che tutti sapessero ma in realtà non sapessero ciò che succedeva a casa. Volevo passare inosservata anche perché ero molto più insicura. Mi feriva” racconta a Storie Italiane aggiungendo che crescere da figlia di Al Bano è stato bello perché le ha trasmesso l’amore per la musica: “Brutto perché ad oggi mi è difficile costruire una personalità, una sfida, anche perché sempre al ...