Inter | rinnovo ad un passo per Darmian

fcinter1908

L', oltre a parlare con Handanovic per il, si sta guardando attorno per un rinforzo in porta. Diversi i nomi nella lista dei dirigenti nerazzurri, tutti in scadenza di contratto. Oltre a ......Allegri fallisse - ma il momento nei bianconeri è quello che conosciamo tutti - e con l'che ... E secondo il Telegraph nelle prossime settimane potrebbe proporre a Conte uncontrattuale da ... Sky – Skriniar, ora il rinnovo per l’Inter è un’impresa: ecco perché Antonio Conte ed il suo Tottenham tornano ad incutere timore all'Inter e vogliono provare a farlo appropiandosi sia di Scalvini che di Bastoni ...Calciomercato Inter, vicino l'accordo per il rinnovo del calciatore: starà con l'Inter per altri 2 anni La situazione rinnovi in casa Inter sembra si stia sbloccando dopo gli ultimi aggiornamenti. Se ...