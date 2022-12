Illeciti con la loro società di onoranze funebri | nei guai madre e figlio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScafati (Sa) – Stamattina la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinaiiza applicativa di due misure coercitive e quattro misure interdittive emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di persone sottoposte ad indagini per concorso nel delitto di trasferimento fraudolento di valori nel settore delle. Secondo quanto ritenuto nel provvedimento cautelare i proprietari di un’impresa operante nel territorio di Scafati, al fine di evitare che essa venisse sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale, avrebbero fatto in modo da non apparire più formalmente mutando fittiziamente la compagine sociale o costituendo allo scopo nuove persone giuridiche. La reale proprietà e l’effettiva amministrazione delle varie ...

Eutekne.info

... figurano prevalentemente addobbi natalizietichette non conformi, ovvero prive delle stesse. La vendita al dettaglio di quanto in sequestro avrebbe fruttato proventiper oltre 200.000,...... riciclaggio, auto riciclaggio, reimpiego di proventi. L'operazione è scaturita da una ... Sono stati così identificati numerosi soggetti economicisedi nella provincia felsinea, attivi nel ... Riciclaggio anche se con i proventi illeciti si rileva uno studio ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A cura di Emanuele Murone Cassazione penale, Sezione VI, 15 giugno 2022 (ud. 11 novembre 2021), n. 23401 - Presidente Fidelbo, Estensore Rosati La ...