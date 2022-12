Guerra in Ucraina | gli aggiornamenti di oggi | 20 dicembre 2022

Leggi su zon

(Di martedì 20 dicembre 2022) Laincontinua. Scopriamo, insieme, quali sono glie le novità.in: tutti glidi, minuto per minuto 14:21 Mosca aumenta le tasse su diamanti di 19 miliardi nel 2023 13:47 Russia: esplosione in gasdotto verso l’, almeno 3 morti 13:28 La luce della pace da Venezia raggiunge Kiev 13:06: veglia di preghiera per la pace nella basilica di S. Nicola a Bari 13:03 Dalla Ue via libera a 23 miliardi alle imprese italiane per far fronte alla crisi dovuta al conflitto 12:48 Kiev, l’80% della regione rimane senza elettricità 12:40 Visita di Zelensky a Bakhmut, una delle zone più calde del fronte della11:58 ...