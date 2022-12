Grande Fratello Vip 7 | Luca Salatino lascia il reality | Non ce la faccio più | mi manca Soraia

Leggi su movieplayer

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha deciso dire ilVip 7: l'ex tronista di Uomini e Donne abbandonerà la casa prima della fine dell'annoha deciso dire ilVip 7: a rivelarlo è stato lo stesso concorrente che, in questi mesi, ha avuto numerosi momenti di sconforto, soprattutto per lanza della sua fidanzata. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non accettare il prolungamento e abbandonare la casa prima della fine del 2022. Anche quest'anno ilVip 7 prolunga, la settima edizione dovrebbe concludersi nell'aprile del 2023, per questo motivo, i concorrenti entrati a settembre, in ...