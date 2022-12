Gesù Bambino è femmina nel presepe di Graffignano ed è polemica

Leggi su screenworld

(Di martedì 20 dicembre 2022) Quest’anno ildelvivente di, in provincia di Viterbo, ci sarà una, una bambina di nome Lidia. La decisione, prevedibilmente, ha scatenato molte polemiche. La scelta è caduta sulla piccola dopo che tutti i genitori dei maschietti avevano risposto no alla richiesta del comitato organizzatore. Ilvivente diè uno dei più suggestivi del centro Italia, merito anche del piccolo paesino laziale e del suo borgo all’ombra del castello Baglioni, scelto da Pupi Avati per girare il film Dante. Quest’anno la grande novità è rappresentata dalche, per la prima volta, sarà “interpretato” da una femminuccia. Dietro questa scelta, non c’è nessun motivo rivoluzionario o ...