Empoli | dramma Tricarico | morto il figlio Federico

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tragedia in casae soprattutto per l’ex giocatore e attuale osservatore del club toscano, Fabio. E’ infatti scomparso il, una notizia che scuote tutto il mondo del calcio e in particolare l’ambiente empolese. “A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra – si legge nella nota ufficiale –Football Club informa che, in segno di lutto e di rispetto verso la famiglia, la tradizionale cena di Natale prevista per domani, mercoledì 21 dicembre, è stata annullata.”, nella sua carriera di centrocampista arrivato fino alla Serie A, ha vestito tra le altre anche le maglie di, Spezia, Sampdoria e ...

