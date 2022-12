(Di martedì 20 dicembre 2022) "L'in ogni stagione ètitoli. Lo faremo anche il prossimo anno e non ci sono dubbi su questo. Sono veramente molto felice per Lautaro, ha superato critiche e difficoltà, è ...

Agenzia ANSA

Così il presidente del club nerazzurro, Steven, parlando a Sky Sport, in occasione della festa di Natale dell'Inter. "Lukaku Ci sono momenti buoni e altri meno - aggiunge - . Lui ha lavorato ...Lo ha detto Steven, presidente dell' Inter, a Sky Sport prima dell'inizio della cena di Natale del club nerazzurro: 'Sono molto contento per Lautaro, ha ricevuto parecchie critiche per due ... Calcio: Zhang, l'obiettivo dell'Inter è di vincere sempre - Calcio Lo abbiamo fatto negli anni scorsi, per i tifosi non c'è dubbio". Queste le parole di Steven Zhang, presidente dell'Inter, a Sky Sport prima della cena di Natale dei nerazzurri. Poi Zhang ha parlato ...SERIE A - Marotta: "Col Napoli vogliamo fare un grande risultato". Il presidente: "Orgogliosi per i nostri argentini". Il tecnico: "Ora si riparte e dobbiamo fa ...