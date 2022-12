Calcio | mercato Milan | rossoneri di padre in figlio | in quota spunta l' idea Weah per l' attacco

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Da. Erano gli anni a cavallo tra i 90' e il 2000 quando George, attaccante liberiano, spaventava le difese avversarie con la maglia deladdosso. Come riporta Agipronews, a distanza di oltre 20 anni, un altropotrebbe indossare la maglia rossonera: si tratta di Timothy,dell'ex numero 9 del Diavolo, sul quale Maldini e Massara hanno posato gli occhi da tempo. Un affare che, secondo i betting analyst di Sisal, vale 9 volte la posta e che potrebbe portare il giovane americano, autore di una rete al Mondiale in Qatar e attualmente in forza al Lille, a ricalcare le orme di papà George.

Toro News

...di come si gioca a. Gosens è un giocatore forte, un nazionale tedesco, sono convinto che da subito farà benissimo nell'Inter e che tornerà presto in nazionale. Non è assolutamente sul, ...... ma io credo che il nostro obiettivo sia quello: spesso mi chiedono deldi gennaio, ma il nostrodi gennaio sarà recuperare i giocatori infortunati'. Lo dice l'allenatore del Milan ... Calciomercato, si lavora per Praet: contatti sull’asse Leicester-Torino Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - Da Weah a Weah. Erano gli anni a cavallo tra i 90 e il 2000 quando George Weah, attaccante liberiano, spaventava le difese avversarie con la maglia del Milan addosso.L’esterno algerino, dopo il grave infortunio, era tornato ad allenarsi aspettando una chiamata. Mai nei piani di Sarri, aspetta gennaio per trovare una squadra ...