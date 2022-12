(Di martedì 20 dicembre 2022)Oxa “” ladi. Anche quest’anno GiovCivitillo, sentimentalmente legata al conduttore e direttore artistico del “Festival di Sanremo” da 20 anni, è nella città dei fiori come inviata de “La vita in diretta”. Ladiha intercettato la Oxa la sera della finale di “Sanremo Giovani” andata in onda venerdì scorso su RaiUno e ha cercato di intervistarla nel backstage. Alla vista del microfono, però, la cantante è letteralmente scappata senza proferire parola. “ciao, ti posso fare una domandina veloce?”, ha chiesto la Civitillo. Per poi aggiungere: “No, non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci riproveremo un’altra volta allora”. Mariotto: “Le divinità non rispondono ai comuni ...

Corriere della Sera

Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta per il Festival di Sanremo ha provato ad intervistareche non si è neppure fermata alla sua richiesta ma ha tirato dritto, poi è arrivata la motivazione di tale condotta Il Festival di Sanremo , quest'anno promette tanta buona musica ma anche ...Così Alberto Matano commenta a caldo a La Vita in Diretta la mancata intervista adda parte di Giovanna Civitillo , moglie di Amadeus . Il conduttore è per la terza volta il ... Sanremo 2023, Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non si ferma per l’intervista Giovanna Civitillo, inviata de La vita in diretta per il Festival di Sanremo ha provato ad intervistare Anna Oxa che non si è neppure fermata alla sua richiesta ma ha tirato dritto, poi è arrivata ...Sanremo 2023 è ancora lontano (si deve aspettare febbraio) eppure qualche polemica è già nata. La prima è stata quella del titolo della canzone di Madame ...