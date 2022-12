Golssip

"Per esempio - ha spiegato- i vaccini servono e vanno fatti, ma nessuno sa quello che potranno determinare in futuro" di Francesco Giovannetti14.00 -- Alla camera ardente allestita per Sinisa Mihajlovic in Campidoglio, a Roma, è arrivato in visita anche il presidente della Lazio, Claudionella gallery) .ha ... VIDEO / Lotito rende omaggio a Mihajlovic: la visita alla camera ardente Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Centinaia le persone che nella giornata di oggi si sono recate in Campidoglio per dare il loro ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Alle 18:00 la camera ardente è ...