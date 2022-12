Sulla biodiversità raggiunto accordo storico alla Cop 15

(Di lunedì 19 dicembre 2022) I paesi partecipantiCop 15 hannoun' per la protezione della"Il pacchetto è stato adottato", ha annunciato il presidente del Summit delle Nazioni Unite, ...

I paesi partecipanti alla Cop 15 hanno raggiunto un accordo 'storico' per la protezione della"Il pacchetto è stato adottato", ha annunciato il presidente del Summit delle Nazioni Unite, il ministro dell'Ambiente cinese Huang Runqiu alla fine di una lunga maratona notturna a ...'È un grande investimento pubblico che mira a preservare e rafforzare la, ridurre l'... Più in particolare, la messa a dimora degli alberi è avvenutabase del Piano di forestazione ... COP 15, accordo storico per la protezione della biodiversità