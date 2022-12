Quando e dove si faranno i prossimi Mondiali di calcio nel 2026 | date di inizio e fine | calendario | Paesi ospitanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si volta pagina. Le emozioni sono ancora vive nei cuori degli appassionati. La Finale dei2022 diin Qatar è stato uno spot stupendo per il “Pallone” e a prevalere al termine di un confronto di grande qualità e intensità è stata l’Argentina. L’Albiceleste, a distanza di 36 anni, ha conquistato nuovamente il titolo mondiale (terzo della storia) e dal n.10 di Diego Armando Maradona si è passato a quello di Leo Messi. Il, come la vita, non si ferma e si pensa a quel che sarà. Domanda:si disputerà la prossima fase finale dei? Nelle partite si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La candidatura congiunta deiaveva convinto maggiormente di quella del Marocco. Una rassegna particolare, identificata ...