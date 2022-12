Prestiti e mutui | nuovo intervento dalla Bce

(Di lunedì 19 dicembre 2022)aumento dei tassi d’interesse da parte della Banca centrale europea. Ecco cosa accadrà suIn arrivo notizie poco favorevolibanca centrale europea. Del resto lo scenario in Europa conseguente alla guerra in Ucraina e alla crisi energetica conseguente hanno innescato un’inflazione tale da costringere l’istituto regolatore della moneta ad intervenire L'articolo proviene da Consumatore.com.

Corriere della Sera

...frenare la corsa deiimmobiliari e la crescita dei prezzi delle case. Le famiglie più povere non ce la fecero a resistere: l'aumento dei tassi si rifletteva pesantemente sulle rate dei,...Tasso più alti significanopiù cari per gli italiani: altro che rimborsi per il caro bollette… Mutui, prestiti, Btp, cosa cambia con il rialzo dei tassi: la rata del variabile in un anno da 482 a 847 euro... UDINE. Aumenta tutto: il carrello della spesa, le bollette e, ovviamente, anche la tanto temuta rata del mutuo. Proprio sui prestiti bancari ai cittadini, tuttavia, è il Governo a tendere una mano: pa ...La crisi ha colpito gli italiani, ma specialmente i giovani e le famiglie. In calo le richieste di mutui e surroghe, in aumento i piccoli prestiti.