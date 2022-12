NPL | investimenti e fisco | criticità da risolvere

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Quando si parla di(o meglio di sblocco degli) sarebbe utile anche approfondire alcunefiscali che, a volte, possono bloccarne la spinta. Facciamo l’esempio delle Reoco (Reale estate owned company) laddove, in assenza di una normativa chiara, l’Agenzia delle Entrate, anche con recenti risoluzioni, ha negato a tale strumento – fondamentale per NPL (Non performing loans) immobiliari e– le agevolazioni fiscali già concesse alle Spv (Special purpose vehicle) in tema di imposte dirette e indirette. Oppure pensiamo allefiscali che bloccano spesso il project financing e partenariato pubblico privato e l’utilizzo ottimale di strumenti come Pir, Eltif, indispensabili per attrarre adi capitali, soprattutto, delle ...

San Marino Rtv

... investirà 7,5 miliardi di euro in acquisti di nuovi portafogli bilanciati tra(Non - ... raggiungendo 297 milioni di euro (186 milioni nel 2021) e incorpora i nuoviIT legati all'...Dal lato, il piano prevede "7,5 miliardi di euro di acquisti di nuovi portafogli entro il 2025. L'obiettivo e' di mantenere una composizione bilanciata trae Utp: il focus si ... Distretto Speciale tra investimenti esteri, Npl e aree di specifico ... Il progetto di legge per istituire a San Marino il Distretto economico speciale (Des), avviato alla prima lettura consiliare, è stato affrontato ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...