Napoli | 16enne ferito a colpi d’arma da fuoco |  indagini della Polizia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di appena 16 anni è stato medicato nell’Ospedale del mare diper una feritadaalla gamba destra. L’ogiva è stata estratta. Dieci giorni la prognosi dei medici. Secondo il racconto fornito alle forze dell’ordine, sarebbe statoto da due persone, entrate in azione in sella a uno scooter e con il casco integrale in testa. Il raid, sempre secondo la versione fornita dal giovane, è scattato mentre stava camminando lungo corso Garibaldi, verso piazza Carlo III. Sull’accaduto sono in corso indaginidi Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Leggi Anche Palma Campania (),gravissimo dopo rissa con coetanei Leggi Anche Gragnano (), una folla commossa ai funerali di Alessandro 'Sono laureato in economia aziendale - aveva ...... a conclusione delle indagini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, in unoriginario di Melito e sprovvisto di patente . L'investimento fatale è il quarto, a, nel giro ... Spari nel centro di Napoli, 16enne in ospedale con un proiettile ... Un 16enne napoletano è stato ferito d una gamba nella notte nei pressi di piazza Garibaldi; ricoverato, non è in pericolo di vita ...