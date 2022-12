(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - "Che tristezza la scomparsa di, era uncol cuore di burro. Lo vedevi burbero, ma era un bravissimo ragazzo, dedicato alla famiglia. Mancherà a". Lo dice Flavio, ai microfoni de 'La Politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento, ricordando Sinisa, scomparso venerdì scorso a Roma all'età di 53 anni. "Ha sofferto una malattia cattivissima, è riuscito quasi a uscirne e ha sempre combattuto -aggiunge l'ex team principal della Renault-. Ce lo ricorderemo come un grande, è unper".

OlbiaNotizie

è poi tornato a parlare del Mondiale di Formula 1 e sulla Ferrari : 'Quest'anno la ... Infine, sulla scomparsa di Sinisa: 'Che tristezza, era un gladiatore col cuore di burro. ...... noto locale di proprietà di Flavio. All'inizio di settembre, dopo un periodo di ... La vita privata di Sinia Mihajlovi Siniaè stato sposato con Arianna Rapaccioni, ex personaggio ... Mihajlovic: Briatore, 'era un gladiatore, un vero esempio per tutti' Roma, 19 dic. - (Adnkronos) - "Che tristezza la scomparsa di Mihajlovic, era un gladiatore col cuore di burro. Lo vedevi burbero, ma era un bravissimo ragazzo, dedicato alla famiglia. Mancherà ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-30af7c3c-a391-7dca-12ca-cb2e2c3dff ...