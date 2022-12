Mazzette Ue | decisa la consegna al Belgio della moglie di Antonio Panzeri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Corte d’appello di Brescia ha dato il via libera allaalle autorità belghe di Maria Dolores Colleoni, 67 anni,dell’ex europarlamentare, accogliendo così la richiesta del mandato d’arresto europeo firmato dal giudice di Bruxelles Michel Claise, titolare dell’inchiesta. La decisione di oggi presuppone il suo rientro in carcere e per evitare ciò la difesa impugnerà il provvedimento in Cassazione. Il sostituto procuratore generale di Brescia, Giovanni Benelli, aveva chiesto alla Corte d’appello di disporre laal. Le due donne sono state arrestate su mandato di arresto europeo e al momento sono ai domiciliari con l’accusa di essere “…pienamente consapevoli delle attività” del “marito/padre” e sembrano “persino partecipare nel trasporto dei ...

Il Fatto Quotidiano

Ha parlato dunque di 'scenario preoccupante' e di 'reazionesenza fare sconti' davanti a una situazione dai contorni 'devastanti'. E però lo scandalo delleche sta squassando un pezzo ......è che quel denaro sia in parte frutto delle spese gonfiate oltre che delle ipotizzateda ...di queste piattaforme informali di contatto e di influenza con i Paesi terzi è statadall'... Mazzette in Ue, la diretta - Per gli inquirenti "un gruppo molto ampio ... La Corte d’appello di Brescia ha dato il via libera alla consegna alle autorità belghe di Maria Dolores Colleoni, 67 anni, moglie dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri, accogliendo così la richiest ...Mazzette Ue, a Brescia l'udienza per la consegna al Belgio della moglie e della figlia di Antonio Panzeri. Cosa può succedere ...