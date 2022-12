(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Cremlino smentisce seccamente l'ingresso in guerra di Minsk, che è sempre più inglobata nella Federazione russa. Mikhelidze (IAI): "La visita ha due possibili interpretazioni;vuole mostrare di avere il controllo". Il generale Rossi: "Aumentando la pressione a nord, Mosca spera di distogliere le forze di Kiev dal Donbass"

...dell'Ucraina invasa dalla scelta scellerata della Russia di.armi nucleari non possono esserci vinti o vincitori ma solo'... E la sinistra è statadi questa visione. Oggi è chiaro a ...... deciso a dimostrare al vecchio amico Vladimir(e ai ... La Wagner opera a braccetto, per così dire, con'esercito regolare. I ... comeper muovere contro i tatari di Crimea. Durante la ... L’avamposto di Putin. Lukashenko offre la Bielorussia per armi, logistica e nucleare