Jolanda Renga | lo sfogo della figlia di Ambra e Francesco | “Dite che sono brutta | ma le cose importanti sono altre”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È diventato virale un video postato su TikTok da, ladiAngiolini. In un toccante filmato – che inizia con gli screenshot di vari commenti social negativi sul suo aspetto fisico – la 18enne risponde alle cattiverie che lestate rivolte. “o la. ‘Sei’ è una cosa che mi dico sempre da quandopiccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza”, dice la giovane. “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori – aggiunge-. Il mio desiderio ...

