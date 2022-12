In vendita i tagliandi per l’amichevole con il Sassuolo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Empoli Football Club informa che sono inper la gara amichevole contro ilin programma allo Stadio Carlo Castellani di Empoli venerdì 23 dicembre alle ore 16.00. Per la sfida contro i neroverdi saranno aperti i soli settori di Tribuna (Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore). Idei settori di Poltronissima, Poltrona sono inpresso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) al prezzo di €. 10,00. Idi Tribuna Inferiore sono disponibili, anche in questo caso, presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) al prezzo di €. 5,00. Gli ...

PREZZO - 20 - Under 16 10 RESTRIZIONI - In attesa delle Determinazioni dell'ONMS, la dei è riservato ai soli ... gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4