Gigi D’Agostino | i fan gli organizzano una sorpresa per il suo compleanno – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È passato già un anno da quando il famoso dj italianoha annunciato di star lottando contro una grave malattia che lo ha portato all’utilizzo di un deambulatore. Così, il 17 dicembre, in occasione del suo cinquantacinquesimo, i suoi fan si sono voluti radunare sotto la casa dei suoi genitori a Torino, nel quartiere Mirafiori, per festeggiare insieme e fargli sentire tutta la loro vicinanza e l’affetto, organizzando un flash mob. Alle 17 in punto ha iniziato a risuonare sotto la sua finestra, ma anche in numerose radio cittadine, uno dei pezzi più celebri del dj L’amour toujour. Il flash mob, organizzato da Anna Losito e Leo Dag è andato avanti due ore e ha permesso a tutti gli ammiratori del Capitano di stargli vicino in un momento così difficile per lui. Donandogli un po’ di gioia e tranquillità. Proprio un ...