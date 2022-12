Pianeta Milan

Commenta per primo Questo pomeriggio l'ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni, campione del mondo 1982, durante un collegamento con Lady Radio ha avuto modo di analizzare ...di Sofyan...Commenta per primo Giovanniparla a Lady Radio: 'Il centrocampo Le alternative sono necessarie, non posso puntare il dito su chi è sempre in partita come, ma in quel ruolo serve altro. Avrei preso Fagioli della ... Galli: “Amrabat giocatore importante. Mondiali contesto particolare” Questo pomeriggio l’ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli, campione del mondo 1982 ... a cosa fare di Sofyan Amrabat, vera e propria sorpresa di questo mondiale. Questo un estratto delle ...L'ex portiere viola Giovanni Galli, intervistato da Radio FirenzeViola durante la Festa degli sportivi fiesolani al Teatro di Fiesole, si è così espresso dopo la triste notizia ...