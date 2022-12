Tiscali Notizie

- Sono stati pubblicati i dati dell'edizionedi, il portale web della Fondazione Agnelli da oltre un decennio importante punto di riferimento per gli studenti e le loro famiglie sulla qualità dell'offerta formativa di licei, ...I migliori licei di Roma Nella Capitale la sorpresa dell'edizionediè il 'Giulio Cesare', che balza dalla decima posizione dello scorso anno al primo posto nella classifica dei ... Eduscopio 2022, un focus sugli istituti tecnici (Adnkronos Salute) - Sono stati pubblicati i dati dell'edizione 2022 di Eduscopio, il portale web della Fondazione Agnelli da oltre un ...Come ogni anno, in vista delle iscrizioni alle scuole superiori, la Fondazione Agnelli rileva, dividendoli per indirizzo, i migliori istituti dislocati nelle principali città italiane ...