Caso Juventus | la Cassazione ha deciso | il processo resta a Torino

Sky Sport

...arriva a una nuova svolta importante nel. Infatti la Cassazione ha emesso il proprio verdetto sulla richiesta di spostamento degli atti a Milano. Il verdetto è stato negativo per la, la ...Non mancano le discussioni sul modus operandi di Paratici con altri dirigenti e i timori per le ispezioni della Consob, LE NEWS SULL'INCHIESTA IN TEMPO REALE IL PARAGONE CON CALCIOPOLI 'La ... Juventus, caso plusvalenze: il procedimento per ora resta a Torino. Le news Durante la trasmissione Sky Calcio Club, l'esperto di Juve Giovanni Guardalà ha ammesso che in casa bianconera c'è grande preoccupazione per due infortunati ...Champions femminile prossime partite Juve Women per qualificarsi ai quarti, Roma per il primo posto nel girone. Ultime news.