“Calunnie e insulti” Volano gli stracci in Rai | sfogo e lite sui social

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Aria tesa in Rai. A scatenare il putiferio è un messaggio su Twitter di Alessandro Antinelli, giornalista della tv di Stato e conduttore dello studio che ha seguito i Mondiali di Qatar2022. “È tempo di ringraziamenti, gli ultimi e più sentiti. Grazie alla Rai e a Alessandra De Stefano per aver creduto in me e per aver creduto che fosse possibile raccontare 64 partite in maniera degna. Spero che la missione sia compiuta. Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto. Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Stramaccioni, Digennaro e Sebino Nela. Siete la migliore squadra di sempre di ...