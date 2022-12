Assegno unico | cos' è | come richiederlo e cosa cambierà dal 2023 Le novità in Manovra

Il sostegno è attribuito alle famiglie per ciascun figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni: viene calcolato sulla base dell'Isee presentato al momento della ...Dal 20 dicembre, infatti, per i titolari dell'Inail per APC " fa sapere Trenitalia in una ... la Carta Blu consente ai beneficiari di acquistare unbiglietto per sé e per il proprio ...(ANSA) - ROMA, 19 DIC - ."Ancora un allarme Istat sulla denatalità. Dopo l'assegno unico che ha aiutato milioni di famiglie, conciliare lavoro e maternità, redistribuire i carichi tra genitori, ...Il sostegno è attribuito alle famiglie per ciascun figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni: viene calcolato sulla base dell’Isee presentato al momento della domanda ...