Al mercato è il momento dei litchis | prepara una mousse col cioccolato bianco

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Bergamo. Sono iil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Questi frutti, originari del sud est asiatico, sono contraddistinti dalla polpa bianca, un grosso seme all’interno e il sapore che grosso modo ricorda quello delle ciliegie, marcatamente dolce. L’interesse verso di loro si intensifica nel periodo natalizio perché vengono usati come accompagnamento a diverse tipologie di piatti, conclusione dei pranzi o guarnizione dei cesti regalo. L’areale di riferimento è il Madagascar: quest’anno la disponibilità di merce è inferiore rispetto alle annate precedenti ma, considerando che vengono acquistati soprattutto in un periodo circoscritto, i prezzi rimangono tendenzialmente stabili. Nonostante abbiano dimensioni contenute, ivantano tante virtù per la salute e il benessere dell’organismo. ...