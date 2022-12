“Sconcerti era un fuoriclasse inquieto | politicamente scorretto | schifava la routine”

(Di domenica 18 dicembre 2022) La morte di Mario. Su La Stampa un ricordo molto bello e sentito di Andrea Malaguti. (Qui quelli di Repubblica e Corriere): Se n’è andato Mario, l’uomo più libero che ho conosciuto. Mi aveva assunto al telefono, quella mattina era la prima volta che lo vedevo di persona. Credevo fosse più alto, nella mia testa era un gigante. Lo è anche adesso. Rapido, geniale,, generosissimo, irascibile e soprattutto pazzo, completamente pazzo, strepitosamente pazzo. Una mattina mi chiama, piena estate. «Domani dovresti partire e stare via un mese». «Mi licenzi, Direttore?». «No, ti mando in Argentina e in Brasile». «A fare che?». «Quello che vuoi: basta che ogni giorno mandi una pagina di storie. Emozioni, racconti, fatti, personaggi. Una volta Romario, una volta Carlos Bianchi e poi fai ...

Corriere della Sera

Al quotidiano di via Solferino lo ricordano così: 'Persona di grande cultura e spessore umano, Marioironico ma sempre puntuale nei suoi interventi. Talvolta divisivo per la estrema lucidità ...Finalmente lo sport (e i suoi giornalisti)stato capito e accettato ai piani alti. Ora si parla di uguaglianza di genere, ma è bene far notare cheovunque ha lavorato ha sempre assunto ... Morto Mario Sconcerti, firma del calcio e del Corriere della Sera Mario Sconcerti è morto sabato pomeriggio. Il giornalista era all'ospedale per accertamenti, ma se n'è andato improvvisamente a 74 anni. Lo conferma anche sua figlia, ...È morta Rosella Rota, opinionista del popolo del Gf Vip 6. Aveva 76 anni. Aveva partecipato a una sola puntata del reality Mediaset insieme a sua sorella Adriana. Ad annunciare la morte ...