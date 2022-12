Qatar 2022 | folla in Piazza Venezia a Roma | esplode la gioia dei tifosi per l' Argentina**

Sky Sport

Una canzone in particolare è diventata la colonna sonora dei Mondiali di. Si tratta del canto dei tifosi dell'Argentina intitolato ' Muchachos '. Cosa significa E' - come riporta Fanpage - un adattamento della canzone 'Muchachos, Esta Noche Me Emborracho' del ...Kylian Mbappé, capocannoniere dei Mondialiincon 8 reti, come Ronaldo nel 2002 , non è bastato ai transalpini per sollevare la seconda Coppa del Mondo consecutiva. E' la serata di Messi, ... Mondiali, sono otto i Ct che hanno detto addio dopo Qatar 2022 L'Argentina è sul tetto del mondo per la terza volta nella sua storia. La finale di Qatar 2022 è sbloccata del solito Messi su rigore, ma è Angel Di Maria il grande mattatore fino a che resta in campo ...«Sono nato in Argentina, la terra di Diego e Lionel». Comincia con queste parole "Muchachos", il coro che ha accompagnato l'Albiceleste in Qatar nella cavalcata verso ...