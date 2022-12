Putin e Zelensky fanno pace davanti ad una pizza. Purtroppo solo nel presepe

Agenzia ANSA

Sarebbe bello se bastasse una buona pizza ed un bicchier di vino, per mettere pace tra il presidente della Russia , Vladimired il presidente dell' Ucraina Volodymyr. Un auspicio quello di Mauro Espedito , ristoratore di Napoli , che nel suo presepe ha inserito questa bella immagine, in cui i due leader ...... secondo cui il presidente russo Vladimiravrebbe ordinato al leader ceceno Ramzan Kadyrov di occupare la sede del governo di Kiev e di assassinare il presidente. Secondo quanto ... Zelensky, pronto anche domani a corpo a corpo con Putin Sarebbe bello se bastasse una buona pizza ed un bicchier di vino, per mettere pace tra il presidente della Russia, Vladimir Putin ed il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.