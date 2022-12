Napoli-Villareal | Kvaratskhelia non ancora al top dopo l’infortunio

Amaro per i partenopei il ritorno al Maradona: passano gli spagnoli nonostante i guizzi di Osimhen e ...Al 63' poi ancorapericoloso in avanti, questa volta con un tiro di Jackson. Il ... Passano tre minuti e al 70' ilperde un pallone sanguinoso a centrocampo, lanciando YeremY Pino verso ...Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli perde l’amichevole con il Villarreal: 2-3 il risultato finale del Maradona. 22:30 - FINISCE QUI! 90' - ...Il Napoli si sta preparando per la rirpesa del campionato con l'Inter, ma l'agente di un calciatore partenopeo ha 'spiazzato' un po' tutti.