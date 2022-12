Movida cittadina | controlli della Polizia locale a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNotevole impiego di uomini e mezzidiimpegnati per garantire sia i servizi necessari per l’amichevole di calcio-Villareal che quelli relativi alla manifestazione di protesta street parade che si è tenuta nelle strade del centro cittadino. I servizi di controllo nell’area dello Stadio Maradona di Fuorigrotta hanno consentito l’accertamento di 82 infrazioni per violazioni al CodiceStrada con la rimozione forzata di n. 65 autovetture e la verbalizzazione di n.6 parcheggiatori sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività, a cui sono stati sequestrati gli illeciti proventi. Sono 5 i venditori abusivi di bibite, maglie, sciarpe e altri gadget che sono stati verbalizzati e ai quali è stata sequestrata la merce posta ...