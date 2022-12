Mihajlovich | spunta testimonianza inedita | “Ci incontrammo in ospedale”

Leggi su tvzap

(Di domenica 18 dicembre 2022) Su “Libero Quotidiano” il racconto inedito di Leonardo Iannacci su Sinisa, il campione di calcio, morto a Roma all’età di 53 anni. L’allenatore aveva scoperto la sua malattia (una leucemia mieloide acuta) per caso, nel 2019, giocando a padel. Da tempo l’uomo era ricoverato alla clinica Paideia, dove si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. Il giornalista ha raccontato come ha conosciuto Mihailovich: unache dice molto dell’ex calciatore che in Italia ha militato nella Roma, Sampdoria, Lazio e Inter e ha allenato Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino. Leggi anche l’articolo —> Sinisa Mihajlovic, le figlie su Instagram: “Eri il nostro eroe” Sinisa Leonardo Iannacci e Sinisa Mihajlovic si sono conosciuti nei corridoi del reparto di Ematologia dell’Sant’ Orsola di Bologna: ...