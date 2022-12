(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "L'Europa deve adottare unsulle migrazioni. Più efficacia e solidarietà nelle gestione delle frontiere esterne e nella redistribuzione dei. Più responsabilità nell'identificazione, più decisione per ottenere vera cooperazione dei Paesi di origine”. Lo scrive su Twitter Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico, in occasione della Giornata Internazionale dei

OlbiaNotizie

... che ha fatto propaganda sulla pelle dei. L'Italia deve fare la sua parte'. Posizione comune est - mediterranea Tuttavia, mentreattribuisce la responsabilità politica a Roma, altri ......giugno un meccanismo di solidarietà e redistribuzione deitra più di 20 paesi, di cui l'Italia può essere il principale beneficiario, è come darsi la zappa sui piedi'. In sostanza per... Migranti: Gozi, 'serve piano comune europeo'