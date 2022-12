Maradona o Messi | Ferlaino | “Ecco perché Diego resta il più grande”

Calciomercato.com

Daniel Passarella, storico leader dell'Argentina ai tempi di, ha parlato della finale a La Gazzetta dello Sport Daniel Passarella, storico leader dell'Argentina ai tempi di, ha parlato della finale mondiale a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: "L'Argentina gioca sempre per vincere il Mondiale e la finale non mi sorprende. Non dimentichiamo ...Tra, chi dei due è il numero uno di sempre " Non lo so perché ogni generazione fa storia a sè: la mia ti dirà sempre Diego, mentre mio figlio e i giovani scelgono Leo. Brutto fare ... La Francia ha più talento, ma Messi si gioca tutto: se non batte Mbappé, sarà sempre secondo Maradona (ilmattino.it) Su altre fonti Lo spot di una birra argentina rimarca tutte le coincidenze tra la vittoria del 1986 e la finale di Qatar 2022: non solo Messi e Maradona, ma anche l'«effetto» Marocco ...QATAR - Opinioni contrastanti attanagliano i milioni di tifosi sparsi per tutto il mondo che assisteranno alla finale del Mondiale in Qatar, prevista alle ...