Mara Venier con Eros parla del suo amore per Renzo Arbore

(Di domenica 18 dicembre 2022)Ramazzotti a Domenica In fa una dedica importante a Michelle Hunziker, è l’della sua vita ma è unche oggi è evidentemente diverso rispetto al passato.comprende benissimo le parole die ne approfitta per commentare l’che lei prova per. “E’ un altro tipo d’e io lo dico sempre alle persone che hanno fatto parte della mia vita” commenta subito la conduttrice che da quando ha riallacciato i rapporti conha letto di tutto sul loro rapporto. E’ vero,ama, così come ama Jerry Calà, il suo ex marito. “Lo dico a ...

Tvblog

Eros Ramazzotti , ospite dia Domenica In , ha sorpreso il pubblico con una dedica speciale a una sua storica ex. "Lei è stata il grande amore della mia vita", ha confessato l'artista romano. La destinataria di ...ha fatto un po' di ironia chiedendogli se l'avesse scritta per un'altra, ma l'artista ha spiegato di averla scritta pensando in astratto. Poi una volta conosciuta la conduttrice svizzera ... Domenica in e gli ospiti della quattordicesima puntata (Anteprima TvBlog) Dalla vita sul palco alla vita privata di Eros Ramazzotti Domenica In dedica la puntata di oggi al grande artista e nella sua storia in tv non poteva non esserci Michelle Hunziker. Mara Venier mostra ...L'artista intervenuto a Domenica In è parso parecchio assonnato ai telespettatori e a tratti l'intervista è stata priva di ritmo ...