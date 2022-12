Manovra 2023 | pensioni minime e stralcio cartelle | novità e tempi

Adnkronos

Prende sempre più forma ladel governo Meloni. E' arrivato il primo pacchetto di emendamenti del governo e tra le novità più importanti c'è lo slittamento di tre mesi, dal 31 gennaio al 31 marzo, dello ...Poi spiega: 'Il governo sta valutando un'ulteriore stretta inal reddito, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel'. Una riduzione che porterebbe un risparmio di 200 ... Manovra 2023, slitta stralcio automatico multe sotto mille euro (Adnkronos) - Prende sempre più forma la manovra 2023 del governo Meloni. E' arrivato il primo pacchetto di emendamenti del governo e tra le novità più importanti c'è lo slittamento di tre ...Bilancio e legge di stabilità in giunta regionale Fa i primi passi in giunta la manovra finanziaria per il 2023. L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha presentato nel corso dell’ultima ...